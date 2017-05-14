У Йорен «Sheever» ван дер Хайен диагностировали рак

У аналитика и ведущей на крупных турнирах по Dota 2 Йорен «Sheever» ван дер Хайен диагностировали рак молочной железы. Об этом она рассказала во время трансляции на Twitch.tv.

В ближайшее время Sheever отправится в одну из специализированных клиник Швеции для прохождения химиотерапии. По её словам, опухоль достаточно большая, но увеличивается медленно.

В связи с лечением ведущая пропустит The Manila Masters, а также несколько недель DreamLeague. О её участии в дальнейших мероприятиях пока неизвестно.

Сообщество Dota 2 выразило поддержку Sheever в социальных сетях. Комментаторы, аналитики и игроки готовы оказать ей любую необходимую помощь.

Йорен 'Sheever' ван дер Хайен начала освещать киберспортивные турниры в 2012 году. Раньше она занималась стримами. Хайен была ведущей многих международных чемпионатов, в том числе The International и мэйджоров.