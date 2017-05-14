LGD и LFY представят китайский регион на Mars Dota 2 League 2017

Два состава по Dota 2 организации LGD представят китайский регион на Mars Dota 2 League 2017. LGD Gaming и LGD.Forever Young стали победителями региональной квалификации.

LFY прошла по верхней сетке турнирной таблицы, обойдя Vici Gaming и CDEC Gaming. В финале команда встретилась с LGD и отправила второй состав организации в «лузера». В решающем матче за путёвку на турнир команда Яо «Yao» Чжэнчжэна обыграла EHOME.KEEN со счётом 2:0.

Заключительная стадия Mars Dota 2 League 2017 пройдёт с 5 по 9 июля в Китае. Прямые приглашения на соревнования получили Invictus Gaming, Newbee, Evil Geniuses и OG. Оставшиеся две квоты на чемпионате организаторы разыграют в квалификациюх в Юго-Восточной Азии и Европе.