Team SoloMid и GIGABYTE Marines покинули Mid-Season Invitational 2017

Завершился групповой этап турнира Mid-Season Invitational 2017 по League of Legends. По его результатам Team SoloMid и GIGABYTE Marines заняли последние места и покинули соревнования.

За своё выступление эти команды получат 5% от суммы окончательного призового фонда.

На первой строчке со статистикой в 8 побед и 2 поражения расположилась SK Telecom T1. Второе место заняла китайская команда Team WE. G2 Esports и Flash Wolves замкнули четвёрку полуфиналистов.

Полуфиналы турнира пройдут с 19 по 20 мая. Команды разыграют между собой 70% призового фонда.