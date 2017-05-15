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Team SoloMid и GIGABYTE Marines покинули Mid-Season Invitational 2017

15 мая 2017, понедельник. 11:20. Киберспорт

Завершился групповой этап турнира Mid-Season Invitational 2017 по League of Legends. По его результатам Team SoloMid и GIGABYTE Marines заняли последние места и покинули соревнования.

За своё выступление эти команды получат 5% от суммы окончательного призового фонда.

На первой строчке со статистикой в 8 побед и 2 поражения расположилась SK Telecom T1. Второе место заняла китайская команда Team WE. G2 Esports и Flash Wolves замкнули четвёрку полуфиналистов.

Полуфиналы турнира пройдут с 19 по 20 мая.  Команды разыграют между собой 70% призового фонда.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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League of Legends
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