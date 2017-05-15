Александр Соломонов: нам нужно больше времени, чтобы обдумать финальный состав

Директор по киберспорту организации Team Empire Александр «Stranger» Соломонов прокомментировал удаление всех игроков команды по Dota 2 из внутриигрового состава.

«Мы решили, что нам нужно больше времени, чтобы обдумать финальный состав команды перед закрытием регистрационного периода», — написал он на своей странице в «Твиттере».

14 мая Team Empire потерпела поражение от Natus Vincere в финале квалификации на The Summit. После этого всех игроков команды удалили из внутриигрового состава. По правилам трансферного окна, менеджеры могут добавлять киберспорстменов до 24 мая. Если коллектив изменит состав после этой даты, он потеряет шансы получить приглашение на закрытые квалификации к The International 7.