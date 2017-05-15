Анонсирован турнир the Galaxy Battles 2017 по Dota 2. Информация об этом появилась на официальном сайте соревнований.

Всего в турнире примут участие 8 команд. 4 из них получат прямое приглашение от организаторов, в то время как оставшиеся команды определятся на региональных квалификациях.

Региональные отборочные пройдут в Китае, Северной Америке, Европе и Юго-Восточной Азии, где организаторы добавили открытую квалификацию для Индии.

Открытые отборочные пройдут с 22 по 26 мая. Закрытые квалификации состоятся с 27 по 28 мая. А уже 14 июня стартует LAN-финал турнира, который пройдёт в Китае.

Призовой фонд соревнований составляет $ 150 тыс.