Эйдриан «Lifecoach» Кой прекратил выступления за G2 Esports

Профессиональный игрок в «Гвинт: Ведьмак» Эйдриан «Lifecoach» Кой прекратил выступления за организацию G2 Esports. Об этом немецкий киберспортсмен написал на своей странице в «Твиттере».

«Я больше не являюсь частью команды G2. Спасибо всем за эту великую эпоху и накопленный опыт. Отдельная благодарность Thijs (Тайсу Молендайку) и Rdu (Диме Раду)», — говорится в сообщении.

Причины ухода не разглашаются. 31 марта 2017 года G2 Esports продлила контракты с Thijs и Rdu. При этом в анонсе Эйдриан Кой не упоминался.

В феврале 2017 года немецкий киберспортсмен раскритиковал сотрудников Blizzard и сказал, что больше не собирается играть в Hearthstone. С того момента Кой всё время на трансляциях уделял «Гвинт: Ведьмак».

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