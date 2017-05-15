PvPStejos и Kira покинули M19

Александр «PvPStejos» Глазков и Михаил «Kira» Гармаш покинули состав M19 по League of Legends. Анонс появился на официальном сайте организации.

«Полтора года назад PvPStejos и Likkrit вступили в состав команды, которая практически не менялась до сегодняшнего дня. Именно такой состав стал наиболее успешным на СНГ сцене за последние несколько лет. Последний сезон стал для нас неудачным, но команде нужно двигаться дальше, и на данный момент составу нужна встряска. Лишь при абсолютном успехе амбициозные молодые люди с лёгкостью находят общий язык. Увы, в последнем сплите ожидаемого результата достичь не удалось, ввиду чего моральной и психологической лёгкости в отношении совместного сотрудничества не осталось», — прокомментировал эту новость тренер команды Борис «dayruin» Щербаков.

PvPStejos и Kira присоединились к Hard Random в сентябре 2015 года. Впоследствии этот состав дважды становился чемпионом СНГ, а также вошёл в топ 8 на чемпионате мира — 2016.