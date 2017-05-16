Линкольн «fnx» Лау: это я решил уйти из состава

Игрок состава Immortals по Counter-Strike: Global Offensive Линкольн «fnx» Лау отреагировал на официальное заявление организации и сообщил, что идея ухода из основного ростера принадлежит ему. Об этом Линкольн сообщил в личном «твиттере».

«После официального анонса от Immortals я бы хотел отметить, что идея об уходе из основы была моей. Все причины я оставлю в секрете из уважения к организации. У меня сейчас нет предложений, но я подожду, пока они появятся, и выберу самое лучшее. Я хотел бы поблагодарить Immortals за их поддержку», — рассказал fnx.

Ранее североамериканская организация сообщила, что в команде возникли внутренние проблемы. Команда намекнула на принудительный уход игрока из основного состава. На время поиска игрока пятым членом состава станет тренер коллектива Рафаэль «zakk» Фернандес.

Состав Immortals по CS:GO:

— Рафаэль «zakk» Фернандес,

— Лукас «LUCAS1» Телес,

— Энрике «HEN1» Телес,

— Лукас «Steel» Лопес,

— Рикардо «boltz» Прасс.