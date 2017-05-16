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Антон Черепенников: мы не будем проводить крупные турниры на Yota Arena

16 мая 2017, вторник. 13:05. Киберспорт

Совладелец киберспортивного холдинга ESforce Антон Черепенников дал интервью порталу Cybersport.ru, в котором оценил открытие Yota Arena. Антон обсудил будущую работу киберспортивной площадки и проведение соревнований на новой арене.

«Наша арена подходит и для разного рода ивентов и презентаций, что даёт дополнительную выручку, за счёт этого можно держать демократичные цены во время турниров. Мы сделали красивое и уютное место для геймеров, куда, я надеюсь, они будут ездить целенаправленно.

Касательно турниров, в 20-х числах мая будет финал Кубка России, мы к этому уже готовимся. Это будет первый полноценный турнир, где мы проверим всё оборудование в действии. По нашему плану турниры по разным играм должны идти каждые выходные. Крупные турниры, как я уже сказал, на этой площадке мы проводить не сможем, но, естественно, будем транслировать все самые важные события. Будет большое количество презентаций, ивентов», — рассказал Антон.

Открытие Yota Arena намечено на 19 мая. Общая площадь киберспортивной арены составит более 5 тысяч квадратных метров. На её территории будут размещены турнирная сцена, компьютерный клуб, бар, ресторан и магазин с киберспортивной продукцией.

Источник: Cybersport.ru Сообщить об ошибке
Новости. Киберспорт
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