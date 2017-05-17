Melancholy одержала победу в турнире от CyberAnji по Dota 2

Дагестанский коллектив Melancholy обыграл соотечественников из DOLPHINS в финале турнира футбольного клуба «Анжи» по Dota 2. Коллектив не проиграл ни одной карты на соревнованиях. Таким образом, дагестанская пятёрка получит право выступать от имени организации CyberAnji.

Несмотря на победу, информации о заключении контрактов с новым составом пока нет. Перед стартом турнира менеджер CyberAnji Мурад Алиев сообщил, что победители соревнований будут рассматриваться в качестве претендентов в основной состав организации.