Игроки Wings получили пожизненный бан от Китайской киберспортивной ассоциации

Бывшие игроки команды Wings получили пожизненный бан от Китайской киберспортивной организации (ACE) за нарушение контрактных обязательств. Об этом на своей странице в Weibo сообщил Ли «iceice» Пенг. Ситуацию для англоязычного сообщества в «Твиттере» разъяснили Дмитрий Вэллетт и Келли Онг Ксяо Вей.

«Бывшие игроки Wings получили пожизненный бан от ACE. Давайте не будем забывать, что они присоединились к ACE, потому что иначе не могли участвовать в турнирах в Китае. Это был их единственный шанс, чтобы тренироваться», — написал Вэллетт.

Его слова подтвердила Келли Онг Ксяо Вей, которая сейчас находится в Китае в месте с командой Alliance. По её словам, игроки Wings хотели покинуть организацию, но не пришли к соглашению с её владельцами. Менеджмент Wings направил жалобу в ACE, по решению которой киберспорстмены получили пожизненный запрет на участие во всех региональных турнирах. Этот бан не распространяется на чемпионаты от Valve.

Кроме того, ни одна китайская команда не сможет взять игроков Wings в свой состав. Команда также не сможет тренироваться с коллективами, которые входят в структуру ACE.

Чжан «y» Юпин и Чжан «faith_bian» Руида готовы признать свою вину и пойти на компромисс с ассоциацией. Остальные трое игроков не готовы на такой шаг.

В апреле 2017 года состав Wings Gaming покинул организацию из-за финансовых проблем. По заявлению киберспортсменов, владелец компании не выплачивал им зарплату в течение нескольких месяцев. После неудачного выступления на киевском мэйджоре действующие чемпионы The International решили взять перерыв в профессиональной карьере.