Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Игроки Wings получили пожизненный бан от Китайской киберспортивной ассоциации

17 мая 2017, среда. 13:53. Киберспорт

Бывшие игроки команды Wings получили пожизненный бан от Китайской киберспортивной организации (ACE) за нарушение контрактных обязательств. Об этом на своей странице в Weibo сообщил Ли «iceice» Пенг. Ситуацию для англоязычного сообщества в «Твиттере» разъяснили Дмитрий Вэллетт и Келли Онг Ксяо Вей.

«Бывшие игроки Wings получили пожизненный бан от ACE. Давайте не будем забывать, что они присоединились к ACE, потому что иначе не могли участвовать в турнирах в Китае. Это был их единственный шанс, чтобы тренироваться», — написал Вэллетт.

Его слова подтвердила Келли Онг Ксяо Вей, которая сейчас находится в Китае в месте с командой Alliance. По её словам, игроки Wings хотели покинуть организацию, но не пришли к соглашению с её владельцами. Менеджмент Wings направил жалобу в ACE, по решению которой киберспорстмены получили пожизненный запрет на участие во всех региональных турнирах. Этот бан не распространяется на чемпионаты от Valve.

Кроме того, ни одна китайская команда не сможет взять игроков Wings в свой состав. Команда также не сможет тренироваться с коллективами, которые входят в структуру ACE.

Чжан «y» Юпин и Чжан «faith_bian» Руида готовы признать свою вину и пойти на компромисс с ассоциацией. Остальные трое игроков не готовы на такой шаг.

В апреле 2017 года состав Wings Gaming покинул организацию из-за финансовых проблем. По заявлению киберспортсменов, владелец компании не выплачивал им зарплату в течение нескольких месяцев. После неудачного выступления на киевском мэйджоре действующие чемпионы The International решили взять перерыв в профессиональной карьере.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Dota 2
Новости. Киберспорт
17 мая 2017, среда
13:53 Игроки Wings получили пожизненный бан от Китайской киберспортивной ассоциации
13:41 Melancholy одержала победу в турнире от CyberAnji по Dota 2
11:57 Blizzard добавит функцию копирования колод в Hearthstone
10:01 Team Infused подписала состав по CS:GO
09:42 Gambit Esports пропустит квалификации на ESL One Cologne 2017 по CS:GO
16 мая 2017, вторник
19:27 Team EnVyUs подписала двух новых игроков по LoL
17:28 Киберспортивная команда Comanche по Dota 2 нашла совладельца
15:47 В рамках фестиваля «Серебряный меркурий» обсудят тенденции в киберспорте
15:26 Тибан «1437» Сива присоединился к составу TNC Pro Team
13:05 Антон Черепенников: мы не будем проводить крупные турниры на Yota Arena
12:25 Призовой фонд Mid-Season Invitational 2017 достиг 1,7 млн долларов
10:16 Линкольн «fnx» Лау: это я решил уйти из состава
15 мая 2017, понедельник
20:19 Immortals отправили на скамейку запасных Линкольна «fnx» Лау
19:59 Кирилл «Likkrit» Малофеев: настало время начать новую историю
19:43 Михаил «Kira» Гармаш: у меня уже нет желания играть в M19
19:32 LAN-финал CIS Minor по CS:GO пройдёт в Москве
19:30 Alliance объявила о «переоценке» состава перед закрытием трансферного окна
18:01 В Dota 2 выпустили патч 7.06
16:17 PvPStejos и Kira покинули M19
16:07 Эйдриан «Lifecoach» Кой прекратил выступления за G2 Esports
16:00 Определились последние участники гранд-финала Кубка России по киберспорту — 2017
15:29 HLTV: Линкольн «fnx» Лау уйдёт из Immortals
15:10 Андрей «Ghostik» Кадык: кик игроков на сайте не означает дизбанда
15:02 kennyS и Shox стали победителями турнира HTC 2vs2 Invitational
14:00 Анонсирован турнир the Galaxy Battles 2017 по Dota 2
11:40 Александр Соломонов: нам нужно больше времени, чтобы обдумать финальный состав
11:20 Team SoloMid и GIGABYTE Marines покинули Mid-Season Invitational 2017
11:02 Team NP выиграла американскую квалификацию на The Summit 7
10:56 XHope выиграл Ferrari на турнире по Hearthstone
14 мая 2017, воскресенье
22:36 Natus Vincere сыграет на The Summit 7
21:27 LGD и LFY представят китайский регион на Mars Dota 2 League 2017
18:33 У Йорен «Sheever» ван дер Хайен диагностировали рак
18:11 Mousesports сохранит состав по Dota 2 до The International 7
17:43 Clutch Gamers выиграла путёвку на Epicenter от Юго-Восточной Азии
17:17 Vega Squadron анонсировала окончательный состав по Dota 2
15:05 CDEC Gaming сыграет на The Summit 7
11:43 Cloud9 распустила состав по Dota 2
10:43 SKT T1 и Team WE возглавили группу на Mid-Season Invitational 2017
08:43 Эйдриан «LifeCoach» Кой выиграл первый крупный турнир по «Гвинту»
08:11 Thunderbirds сыграет на Epicenter по Dota 2
13 мая 2017, суббота
20:02 OpTic Gaming получила приглашение на ESL One Cologne 2017 по CS:GO
18:15 Павел «Картошечка» Павленко стал чемпионом M19 Hearthstone Open
16:31 Шон «Seang@res» Гейрс пропустит отборы на турнир по CS:GO из-за свадьбы
14:29 Даниил «Zeus» Тесленко: матч против G2 был самым тяжёлым
13:00 Valve выпустила исправляющий патч в CS:GO
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
© championat.com, 2000–2017