Публичное бета-тестирование «Гвинта» стартует 24 мая

Компания CD Projekt RED анонсировала старт публичного бета-тестирования карточной игры «Гвинт». Старт этапа назначен на 24 мая.

“Публичная бета — это следующий этап в разработке игры, и мы приглашаем всех, кто поддерживал нас на протяжении закрытой беты, а также новых игроков сыграть в карточную игру по вселенной “Ведьмака”, — заявил в анонсе гейм-директор компании Бенджамин Ли.

Все существующие коллекции карт и игровой прогресс обнулят. Активные участники закрытого бета-теста получат специальные награды за содействие в развитии игры. Игроки получат по две бочки за каждые пять уровней и за каждые два ранга. Бочки, купленные за реальные деньги, будут восстановлены. Обрывки и руду сбросят безвозвратно.

Переход в открытый бета-тест произведут с 22 по 24 мая. В это время сервера «Гвинта» будут недоступны. Во время технических работ компания планирует оповещать игроков о текущем статусе.

Обзор публичной беты пройдёт 17 мая в 22:00 по московскому времени на канале CD Projekt на Twitch.tv.

«Гвинт» — карточная игра во вселенной «Ведьмака» Анджея Сапковского. За время закрытого бета-тестирования в игре появилось пять франкций, несколько крупных обновлений баланса и системы прогресса и рейтинга. Также компания провела первый крупный турнир по «Гвинту» с призовым фондом в $ 100 тыс. Его победителем стал бывший профессиональный игрок в Heartstone Эйдриан «LifeCoach» Кой.