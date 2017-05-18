TNC Pro Team и Alliance одержали первые победы на SL i-League Invitational

TNC Pro Team и Alliance вышли в финале верхней сетки группы А на StarLadder i-League Invitational #2 по Dota 2.

В первом матче группового этапа TNC обыграла Invictus Gaming в двух картах. Команда из Швеции была сильнее Team VG.J. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Победители первых встреч сыграют в заключительной серии дня. По её результатам определится первый участник плей-офф турнира.

Проигравшие команды в встретятся в матче на вылет 20 мая.

StarLadder i-League Invitational #2 проходит в Шанхае. В чемпионате участвуют 8 команд из Европы, Китая и Юго-Восточной Азии. Призовой фонд соревнований составляет $ 100 тыс.