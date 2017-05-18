TNC Pro Team вышла в плей-офф StarLadder i-League Invitational #2 по Dota 2. В матче за выход в основную стадию команда обошла Alliance со счётом 2:0. По результатам игрового дня обновлённый состав TNC не проиграл ни одной карты.

Alliance продолжит выступление в нижней сетке группового этапа. Команда из Швеции разыграет вторую квоту в плей-офф с победителем пары IG-Team VG.J.

Во второй игровой день выступление начнут участники группы B. В первой серии встретятся Team Liquid и Team Faceless, а затем Vega Squadron сыграет против Newbee.

Второй сезон StarLadder i-League Invitational пройдёт в Китае с 18 по 21 мая. 8 команд-участниц разыграют призовой фонд в $ 100 тысяч.