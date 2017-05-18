Опубликован дебютный трейлер игрового процесса Destiny 2

Студия Bungie показала дебютный трейлер игрового процесса Destiny 2. Презентация состоялась во время мероприятия в центре «Jet Center» в калифорнийском городе Хоторн.

По сюжету последний человеческий город на Земле пал и лежит в руинах, захваченный новым могущественным врагом и его элитной армией — Красным легионом. Игрокам предстоит найти способ отбить свой дом.

«Это определяющий момент для нашей студии, и мы не смогли бы достичь этого без постоянной поддержки наших партнёров из Activision, Sony, а теперь и из Blizzard, — сообщил глава Bungie Пит Парсонс. — У нас потрясающее сообщество игроков, которые были с нами на протяжении всего пути, в сиквеле наша команда уделяет особое внимание новым Стражам и тем игрокам, кто решил вернуться во вселенную Destiny. У нас есть что предложить всем: одиночным игрокам, любителям кооператива и соревновательного мультиплеера. Каждый получит новые локации для исследования и высоты, которых предстоит достичь».

Кроме того, в Destiny 2 появятся кланы, новые социальные функции, а многопользовательские бои будут урезаны до формата 4 на 4. Поддержкой игры на PC займётся компания Blizzard. Destiny 2 будет распространяться через Battle.net.

Релиз многопользовательской игры состоится на PC, PS4 и Xbox One 8 сентября 2017 года.