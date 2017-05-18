Рак Валера будет предсказывать матчи гранд-финала Wargaming.net League

Рак Валера будет предсказывать результаты матчей гранд-финала Wargaming.net League. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Чемпионата».

«Прогнозы фанатов — часть спорта, а Валера — один из самых преданных наших поклонников. Он даже покраснел, когда узнал, что станет официальным оракулом гранд-финала», — рассказал Алексей Корнышев, руководитель киберспортивного направления Wargaming в СНГ.

Гранд-финал Wargaming.net League состоится в Москве в «ВТБ Ледовый дворец» с 27 по 28 мая. Ранее осьминог Пауль предсказывал победителей на чемпионате мира по футболу в 2010 году, а выдра Гарри — на Олимпийских играх в Сочи.