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Vega Squadron обыграла Newbee на StarLadder i-League Invitational

19 мая 2017, пятница. 14:13. Киберспорт

Vega Squadron начала выступление на StarLadder i-League Invitational #2 с победы. Команда из СНГ обыграла представителей Китая Newbee со счётом 2:0.

Ранее в группе B Team Liquid обошла Team Faceless. Встреча также закончилась за две карты.

В следующем матче Vega Squadron сыграет против Team Liquid. Победитель этой серии обеспечит себе место в плей-офф турнира.

StarLadder i-League Invitational #2 проходит в Шанхае. В чемпионате участвуют 8 команд из Европы, Китая и Юго-Восточной Азии. Призовой фонд соревнований составляет $ 100 тыс.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Dota 2
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