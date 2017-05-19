Vega Squadron обыграла Newbee на StarLadder i-League Invitational

Vega Squadron начала выступление на StarLadder i-League Invitational #2 с победы. Команда из СНГ обыграла представителей Китая Newbee со счётом 2:0.

Ранее в группе B Team Liquid обошла Team Faceless. Встреча также закончилась за две карты.

В следующем матче Vega Squadron сыграет против Team Liquid. Победитель этой серии обеспечит себе место в плей-офф турнира.

StarLadder i-League Invitational #2 проходит в Шанхае. В чемпионате участвуют 8 команд из Европы, Китая и Юго-Восточной Азии. Призовой фонд соревнований составляет $ 100 тыс.