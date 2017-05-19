Team Liquid вышла в плей-офф StarLadder i-League Invitational #2. В финале верхней сетки группы B европейская команда обыграла Vega Squadron. Встреча завершилась со счётом 2:0.
Коллектив из СНГ сразится за вторую квоту в основной стадии турнира. Его соперником станет победитель пары Team Faceless — Newbee.
Из группы А в плей-офф вышла TNC Pro Team. На выход в следующий этап также претендуют Alliance, Team VG.J и Invictus Gaming.
Заключительные матчи групповой стадии состоятся 20 мая.
StarLadder i-League Invitational #2 проходит в Шанхае. Призовой фонд соревнований составляет $ 100 тыс.