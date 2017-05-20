Илья «Lil» Ильюк: не понятно, почему Valve выставила нашу команду в таком свете

Игрок команды Virtus.pro Илья «Lil» Ильюк прокомментировал четвёртый эпизод документального сериала True Sight.

«Весьма смешанные чувства после просмотра True Sight. Не очень понятно, почему Valve решила выставить нашу команду вот в таком, мягко говоря, не очень позитивном и ламповом свете, когда OG, в свою очередь, выглядят «максимально дружным коллективом, где каждый друг друга поддерживает и подбадривает, все зайки и манерные добряки».

Посмотрев это видео, можно сделать вывод, что Вова (Владимир «N[o]ne» Миненко) — невероятно токсичный, несдержанный молодой человек, который тильтует и всех дизморалит (хотя это абсолютно не так), Ваня — абсолютно не умеет в психологию и только то и делает, что нагнетает, а про свои вставки я вообще промолчу. Из примерно восьми часов разговоров они умудрились вырвать самые нелепые и резкие высказывания. И так можно про каждого сказать.

Вы правда считаете, что OG не ругаются, не тильтуют, не кричат друг на друга? Если этого не показали, это не значит, что это не так. А если показали, что мы это делаем — это не значит, что мы только это и делаем, и не значит то, что нет ничего хорошего.

Обидно. Обидно то, что после вот этого видео «юные любители доты» и просто фанаты могут сделать неправильные выводы, а могут, что хуже, разочароваться в своих кумирах», — написал Ильюк на странице во «ВКонтакте».

Четвёртый эпизод True Sight вышел 19 мая. В нём показали противостояние между командами OG и Virtus.pro в финале The Kiev Major.