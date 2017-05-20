Cloud9 получила приглашение на DreamHack Summer 2017 по CS:GO

Киберспортивная организация Cloud9 получила инвайт от организаторов DreamHack Summer 2017 по Counter-Strike: Global Offensive. Североамериканская команда стала последним приглашённым коллективом на турнир.

Всего в соревнованиях примут участие 8 команд. Ранее приглашения получили Gambit Esports, Cloud9, Fnatic, Immortals, mousesports и SK Gaming. Последние два слота займут победители региональных квалификаций в Европе и Северной Америке.

DreamHack Summer 2017 пройдёт с 17 по 19 июня в шведском городе Йенчёпинге. Призовой фонд турнира составит $ 100 тыс.