Team Faceless и Team VG.J заняли последние места на SL i-League Invitational

Team Faceless и Team VG.J покинули Starladder i-League Invitational #2 по Dota 2. Коллективы закончили выступления на последних строчках турнирной таблицы.

В матче на вылет Team VG.J уступила Invictus Gaming со счётом 0:2. Встреча Team Faceless против Newbee закончилась с результатом 1:2.

Команды-победительницы продолжат выступление в групповом этапе. В следующих матчах будут разыграны две путёвки в плей-офф. За квоту в основной стадии IG сыграет против Alliance, а Newbee снова встретится с Vega Squadron.

StarLadder i-League Invitational #2 проходит в Шанхае. Призовой фонд соревнований составляет $ 100 тыс.