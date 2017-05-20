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Роман Дворянкин: фильм получился неправдоподобным

20 мая 2017, суббота. 12:44. Киберспорт

Генеральный менеджер организации Virtus.pro Роман Дворянкин поделился своим мнением касательно выпущенного фильма True Sight от Valve. Роман посчитал снятый фильм однобоким и неправдоподобным.

«Вчера эпизод вышел на экраны. С точки зрения монтажа, эмоционального накала и контента — это просто бомба. Очень круто, что Valve позволяет болельщикам вот так заглянуть за кулисы.

В целом могу сказать следующее: фильм получился отличный, но неправдоподобный. Не буду говорить за ребят, но я рассматриваю его как плевок в лицо игрокам, которые в этой ситуации оказались крайними, выставленными в негативном свете. Мы для себя сделали соответствующие выводы из этой ситуации: теперь к запрету на публикацию тимспиков польского состава добавится ещё и состав по Доте. Я со своей стороны надеюсь, что эта история не была ответом Valve на нашу публичную критику организации турнира за пару дней до финала», — прокомментировал фильм Роман.

Команда Virtus.pro уступила коллективу OG в финале турнира The Kiev Major со счётом 2:3. Таким образом, OG завоевала четвёртый кубок на major-турнирах от Valve и получила главный приз в размере $ 1 млн.

Источник: Cybersport.ru Сообщить об ошибке
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Dota 2
Новости. Киберспорт
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