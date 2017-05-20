Разработчики Dota 2 выпустили настройки для улучшения производительности

Valve выпустила обновление в Dota 2, в котором содержатся экспериментальные настройки производительности, а также внесла некоторые изменения в компендиуме.

Основное:

— Награда за 245 уровень (аркана на Io) помечена как важное в списке наград Battle Pass;

— Thu Sunken Relic теперь можно включать в предложения обмена;

— Включена панель Battle Cup;

— Квиз теперь находится в центре интерфейса, а не в верхнем правом углу;

— Сервер Южной Африки перемещён из Кейптауна в Йоханнесбург.

Добавлены команды:

— dota_experimental_hud_skip_idle_updates

— dota_experimental_hud_skip_tick_updates

— dota_experimental_hud_update_rate

Удалены команды:

— dota_experimental_panorama_skip_updates

— panorama_experimental_limit_update_rate