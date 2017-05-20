Призовой фонд The International 2017 пересёк отметку в 10 млн долларов

Общий призовой фонд турнира The International 2017 по Dota 2 пересёк отметку в $ 10 млн. Эта информация стала известна на специальном портале по отслеживанию пополнения фонда.

Призовые главного турнира по Dota 2 по-прежнему демонстрируют ежегодный рост. В прошлом году на аналогичный период его величина составила $ 8,7 млн, а отметка в $ 10 млн была достигнута только 19 июня.

The International 2017 пройдёт с 7 по 12 августа в американском городе Сиэтл. Стартовый призовой фонд составлял $ 1,6 млн, но Valve традиционно отчисляет в него 25 % от продаж сезонного Battle Pass. В прошлом году сумма достигла $ 20,7 млн.