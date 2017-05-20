Vega Squadron покинула турнир SL i-League Invitational #2 по Dota 2

Команда Vega Squadron со счётом 0:2 проиграла Newbee при повторной встрече в группе на StarLadder i-League Invitational #2 по Dota 2. Таким образом, китайский коллектив прошёл в плей-офф. Vega, в свою очередь, заняла 5-6-е место на турнире и получила $ 5 тыс.

Первым соперником Newbee в плей-офф станет филиппинский коллектив TnC Pro Team. Встреча пройдёт 21 мая в 08:00 по московскому времени. Ранее филиппинские игроки завершили групповой этап со счетом 2:0, обыграв invictus Gaming и Alliance…

SL i-League Invitational #2 проходит в китайском городе Шанхае. Призовой фонд соревнований составляет $ 100 тыс.