Роналдо посетит финал Mid-Season Invitational 2017

Бывший игрок «Интера» и «Реала Мадрид» Роналдо посетит финал киберспортивного турнира Mid-Season Invitational 2017 по League of Legends. Он поучаствует в церемонии закрытия. Об этом говорится на официальном сайте соревнований.

«Я счастлив быть частью сцены и познакомиться ближе с командами и турнирами. Киберспорт уже стал реальностью во всем мире, объединив тысячи игроков и фанатов. Бразилия движется к тому, что с ее силой должны считаться, что в футболе, что и в других видах спорта», — заявил Роналдо.

Финал Mid-Season Invitational 2017 пройдет 21 мая в Рио-де-Жанейро на «Олимпийской арене» (Jeunesse Arena). В заключительном матче сойдется корейская команда SK Telecom T1 и победитель пары G2 Esports против Team WE.

Роналдо стал акционером бразильской киберспортивной организации CNB e-Sports Club 21 января 2017 года. Вместе с ним в клуб вложились профессиональный игрок в покер Андре Аккари и исполнительный директор бразильской серии покера Игорь Трафане.

В феврале 2017 Роналдо поучаствовал в публичной демонстрации своих способностей в League of Legends. Освоиться в игре ему помогали киберспортсмены из CNB e-Sports.