Team Liquid прошла в финал SL i-League Invitational #2 по Dota 2

Команда Team Liquid обыграла коллектив Invictus Gaming в полуфинале турнира StarLadder i-League Invitational #2 по Dota 2 со счётом 2:1. Таким образом, пятёрка из Liquid стала первым финалистом соревнований. iG, в свою очередь, заняла третье-четвётрое место и получила $ 10 тыс.

Соперником для европейской пятёрки станет победитель пары TnC Pro Team против Newbee. Финальный матч пройдёт сегодня, 21 мая, в 13:00 по московскому времени.

SL i-League Invitational #2 проходит в китайском городе Шанхае. Призовой фонд составляет $ 100 тыс.