Джерри «EGM» Лундквиста исключили из состава Alliance

Джерри «EGM» Лундквиста выгнали из состава Alliance. Сообщение об этом появилось на официальном сайте команды.

«Команда сработала не так хорошо, как мы хотели, и поэтому мы решили исключить EGM из состава. Мы отлично ладим, но так не смогли полностью наладить внутриигровую синергию. Несколько раз мы были на верном пути, но наш провал на квалификации к киевскому мэйджору был ударом, от которого мы так и не оправились», — объяснил своё решение Джонатан «Loda» Берг.

Организация поблагодарила Лундквиста за его самоотверженность и упорный труд. Где именно игрок продолжит карьеру, пока неизвестно.

Новый состав Alliance анонсируют перед закрытием трансферного окна 24 мая.

Джерри «EGM» Лундквист трижды играл в составе Alliance, в последний раз он присоединился к команде в декабре 2015 года. На прошедших квалификациях к киевскому мэйджору коллектив занял второе место, уступив в финале отборов Team Secret.

20 мая Alliance завершила выступление на SL I-League Invitational. Команда не смогла пройти групповой этап и заняла 5-6-е итоговые места.