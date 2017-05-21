Корентин «RocKy» Шеврей стал первым победителем FUT Champions

Игрок команды Vitality Корентин «RocKy» Шеврей обыграл Шона «Shellzz» Спрингетта в гранд-финале турнира FIFA Ultimate Team Champions по FIFA 17 со счётом 3:2. Таким образом, RocKy стал первым победителем FUT Champions по FIFA и получил $ 160 тыс. Об этом организаторы объявили в «твиттере» турнира.

В итоговом турнире приняли участие 32 игрока. Соревнования проводились раздельно на двух платформах — по 16 игроков на Xbox и Playstation. В финале сыграли претенденты, представляющие свою приставку. Общий призовой фонд составил $ 400 тыс.