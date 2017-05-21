Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Корентин «RocKy» Шеврей стал первым победителем FUT Champions

21 мая 2017, воскресенье. 17:27. Киберспорт

Игрок команды Vitality Корентин «RocKy» Шеврей обыграл Шона «Shellzz» Спрингетта в гранд-финале турнира FIFA Ultimate Team Champions по FIFA 17 со счётом 3:2. Таким образом, RocKy стал первым победителем FUT Champions по FIFA и получил $ 160 тыс. Об этом организаторы объявили в «твиттере» турнира.

В итоговом турнире приняли участие 32 игрока. Соревнования проводились раздельно на двух платформах — по 16 игроков на Xbox и Playstation. В финале сыграли претенденты, представляющие свою приставку. Общий призовой фонд составил $ 400 тыс.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
FIFA 17
Новости. Киберспорт
21 мая 2017, воскресенье
17:27 Корентин «RocKy» Шеврей стал первым победителем FUT Champions
15:51 OG сыграет с Team NP в первом матче The Manila Masters
15:48 Митч Вурспоелс не появится в финале MSI из-за утёкших в Сеть интимных фото
15:38 Джерри «EGM» Лундквиста исключили из состава Alliance
13:30 Тонг «Koro1» Йанг стал игроком Royal Never Give Up по LoL
12:51 TnC Pro Team стала вторым финалистом SL i-League Invitational #2 по Dota 2
12:12 Team Liquid прошла в финал SL i-League Invitational #2 по Dota 2
10:44 G2 прошла в финал MSI 2017 по LoL
20 мая 2017, суббота
21:50 Роналдо посетит финал Mid-Season Invitational 2017
20:05 Natus Vincere потеряла шансы на выход в плей-офф DreamLeague Season 7
18:20 Vega Squadron покинула турнир SL i-League Invitational #2 по Dota 2
15:47 Призовой фонд The International 2017 пересёк отметку в 10 млн долларов
15:44 Invictus Gaming выбила Alliance из Starladder i-League Invitational
14:28 Ли «Crash» Дон Ву и Тан «Martin» Ци стали игроками Vici Gaming по LoL
14:15 Разработчики Dota 2 выпустили настройки для улучшения производительности
12:44 Роман Дворянкин: фильм получился неправдоподобным
12:34 Team Faceless и Team VG.J заняли последние места на SL i-League Invitational
10:26 Cloud9 получила приглашение на DreamHack Summer 2017 по CS:GO
09:43 Илья «Lil» Ильюк: не понятно, почему Valve выставила нашу команду в таком свете
00:57 Mysterious Monkeys купила слот Misfits Academy в EU LCS
19 мая 2017, пятница
23:41 SKT T1 разгромила Flash Wolves в рамках полуфинала Mid-Season Invitational
20:45 Последний участник Epicenter определится пользовательским голосованием
20:31 Компания Valve выпустила эпизод True Sight о финале The Kiev Major
20:01 Team Secret выиграла европейскую квалификацию на Epicenter
19:18 Якоб «pyth» Моуруярви покинул Ninjas in Pyjamas
18:23 Александр «XBOCT» Дашкевич: они амбициозны, хотят побеждать, зачем им мешать?
16:39 Team Liquid вышла в плей-офф StarLadder i-League Invitational
16:31 Пита «Gaara» Стеванович пропустит турнир из-за ошибки Blizzard
14:13 Vega Squadron обыграла Newbee на StarLadder i-League Invitational
13:18 Team NP получила приглашение на Zotac Cup Masters
12:08 ESL заключила соглашение с «Фейсбуком»
11:37 Александр «XBOCT» Дашкевич: я уже не играю в «Анжи»
00:26 Mousesports и Immortals пригласили на DreamHack Summer 2017
18 мая 2017, четверг
22:33 Рак Валера будет предсказывать матчи гранд-финала Wargaming.net League
22:32 Опубликован дебютный трейлер игрового процесса Destiny 2
20:05 Virtus.pro выиграла Mr. Cat Invitational
18:37 TNC Pro Team вышла в плей-офф StarLadder i-League Invitational
16:52 Piter Pokir и DoubleAim присоединились к Natus Vincere
16:39 Александр «XBOCT» Дашкевич не попал в заявку Cyber Anji на TI7
14:53 TNC Pro Team и Alliance одержали первые победы на SL i-League Invitational
13:55 Елена «mEG» Урусова: поляки экономят силы на более серьёзные мероприятия
13:24 Компания PepsiCo стала партнёром ESforce
11:58 Чжан «Faith_Bian» Руида: мы с Чжаном «y'» Юпином ведём переговоры с EHOME
11:30 Бай «rOtk» Фан: организация Wings первой поступила неверно, задержав зарплату
17 мая 2017, среда
22:33 Virtus.pro уступила BIG в стыковых матчах EPL Season 5 EU Relegation по CS:GO
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
© championat.com, 2000–2017