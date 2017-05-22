Китайские СМИ: Riot Games проведёт новый международный турнир

Компания Riot Games проведёт в июле новый международный турнир под названием Rift Rivals. Информация об этом появилась на портале Duowan.

Сообщается, что матчи пройдут между 12 лучшими командами Корейской, Китайской и Тайваньской лиг. Они состоятся в городе Гаосюн, Тайвань. 26 мая появится подробная информация о соревнованиях.

Ежегодно Riot Games проводит два международных турнира в год (Mid-Season Invitational и чемпионат мира), а также вместе с партнёрами организовывает соревнования в межсезонье в зимнее трансферное окно.