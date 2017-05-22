ESEA отказалась выплачивать деньги участнику партнёрской программы

Компания ESEA отказалась выплачивать $ 31 тыс. участнику партнёрской программы. Об этом рассказал сам участник на сайте Reddit.

Пользователь под ником marioocsgo сообщил, что при помощи размещения реферальной ссылки через рекламный сервис Google AdWords смог привлечь более 5 тыс. человек на игровую платформу.

За такой показатель компания была обязана выплатить ему $ 31 тыс., однако служба поддержки отказалась это делать, ссылаясь на пункт правил, запрещающий выставлять реферальную ссылку через сервис Google. Однако этот пункт был включён в правила уже после случившегося инцидента.

Позднее ESEA предложила возместить средства, потраченные на рекламу, и выплатить $5 тыс., однако marioocsgo от этого отказался.

E-Sports Entertainment Association League — популярная киберспортивная соревновательная платформа, которая также известна своей античит-системой.