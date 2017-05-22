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iG Vitality получила инвайт на the Galaxy Battles

22 мая 2017, понедельник. 22:17. Киберспорт

Команда iG Vitality получила приглашение на турнир the Galaxy Battles по Dota 2. Анонс появился на официальном сайте соревнований.

iG Vitality стала второй приглашённой командой. Ранее инвайт получила пятёрка игроков из Newbee.

Прямое приглашение получат всего четыре команды, оставшиеся участники определятся на региональных квалификациях.

Региональные отборочные пройдут в Китае, Северной Америке, Европе и Юго-Восточной Азии, где организаторы добавили открытую квалификацию для Индии.

Открытые отборочные пройдут с 22 по 26 мая. Закрытые квалификации состоятся с 27 по 28 мая.

А уже 14 июня стартует LAN-финал турнира, который пройдёт в Китае. В это же время в США состоится седьмой The Summit.

Призовой фонд соревнований составляет $ 150 тыс.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Dota 2
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