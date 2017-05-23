Явар «Yawar» Хассан не смог получить визу для поездки на ZOTAC Cup Masters

Американская команда isGG не сможет принять участие в LAN-финале ZOTAC Cup Masters. Причиной стали визовые проблемы у Явара «Yawar» Хассана. Об этом на своей странице в «Твиттере» сообщил Квинн «CCnC» Калахан.

Почему команда не может поехать на чемпионат с заменой и кто выступит вместо неё, пока неизвестно.

isGG прошла американскую квалификацию на турнир, обыграв в финале перуанцев из Infamous. Также в отборочном этапе принимали участие compLexity Gaming, Midas Club Epit, FIRE и другие команды региона.

ZOTAC Cup Masters пройдёт с 30 мая по 3 июня в Тайване. Призовой фонд соревнований составит $ 100 тыс. На чемпионате сыграют Danish Bears, Team Singularity, Fnatic, Warriors Gaming.Unity, Invictus Gaming и Team NP. Последнего участника турнира определят организаторы.