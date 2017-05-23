В многопользовательский режим Battlefield 1 добавят женских персонажей

Компания Electronic Arts объявила, что в дополнении к военному шутеру Battlefield 1 женских персонажей добавят в многопользовательский режим.

В платном расширении под названием «Во имя царя» разработчики добавят новые мультиплеерные карты, оружие, транспорт, а также женский батальон смерти, состоящий из русских разведчиц.

Подробнее о грядущем дополнении компания расскажет на мероприятии EA Play 2017, которое пройдёт 10 июня.

Battlefield 1 — мультиплатформенная компьютерная игра в жанре шутера от первого лица, разрабатываемая компанией DICE.