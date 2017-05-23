На первом турнире по Hearthstone в вольном формате разыграют $ 25 000

Стала известна сумма призового фонда первого турнира по Hearthstone в вольном формате. Киберспортсмены поборются за 25 тыс. долларов. Об этом стало известно во время обсуждения правил на форуме Reddit.

Причина публикации регламента перед турниром — возмущение игрока по поводу правил, затрагивающих региональную принадлежность. Пользователь с ником Tylerfoot заявил, что, согласно документу, Австралия и Новая Зеландия причислены к серверам Азии, а не Северной Америки, как это было раньше в течение многих лет.

По словам Tylerfoot, организаторы соревнований начали рассылать регламент только 22 мая. До старта рейтингового сезона в мае никто из Blizzard не предупредил игроков об обязательной смене региона.

«На кону приз в 25 тыс. долларов. Конечно, я постараюсь показать лучшее, на что способен», — написал игрок.

Компанию уведомили о проблеме. В Blizzard пока никак не отреагировали на ситуацию.

29 апреля анонсировали первый турнир по Hearthstone в вольном формате. Для участия в соревнованиях игроки должны войти в топ-64 своего региона по итогам рейтингового сезона.