Йоаким «Akke» Актералл представил состав своей новой команды. В ней он будет выступать вместе с бывшим игроком The Alliance — EGM.

Также в составе заявлены Троелс «SyndereN» Нильсен, Стив «Excalibur» Йе и бывший игрок Cloud9 Джон «13abyKnight» Андерсен.

Сообщается, что в команде капитаном будет Троелс «SyndereN» Нильсен, который ранее выступал за Ninjas in Pyjamas. Пятёрка игроков будет выступать под названием Crescendo.

Йоаким «Akke» Актералл — основатель команды Horde. В марте 2017 года Akke объявил о заморозке проекта.