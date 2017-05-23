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Йоаким «Akke» Актералл представил состав своей новой команды

23 мая 2017, вторник. 17:59. Киберспорт

Йоаким «Akke» Актералл представил состав своей новой команды. В ней он будет выступать вместе с бывшим игроком The Alliance — EGM.

Также в составе заявлены Троелс «SyndereN» Нильсен, Стив «Excalibur» Йе и бывший игрок Cloud9 Джон «13abyKnight» Андерсен.

Сообщается, что в команде капитаном будет Троелс «SyndereN» Нильсен, который ранее выступал за Ninjas in Pyjamas. Пятёрка игроков будет выступать под названием Crescendo.

Йоаким «Akke» Актералл — основатель команды Horde. В марте 2017 года Akke объявил о заморозке проекта.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Киберспорт
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