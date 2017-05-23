Team NP забанили на DremLeague на один год за отказ от участия в турнире

Team NP отказалась от участия в DreamLeague 7 по Dota 2. Организаторы были вынуждены забанить организацию на год, так как в прошлом сезоне команда также снималась с турнира.

«Для нас очень важно быть честными и последовательными, когда мы имеем дело со всеми командами в таких сложных ситуациях. В седьмом сезоне мы поговорили с Team NP об их отказе от участия в шестом и совместно решили оставить проблемы в прошлом и двигаться дальше. Они приняли наше приглашение в середине февраля, а всего две недели назад мы получили известие, что они снимутся, чтобы участвовать в другом турнире», — говорится в официальном анонсе.

В американской лиге DreamLeague Team NP заменят бразильцы SG e-sports.

Отборочные в регионе пройдут 30-31 мая. Помимо представителей Южной Америки в них примут участие Thunderbirds, compLexity Gaming и Digital Chaos. По результатам квалификации на LAN-финал попадёт одна команда, которая присоединится к Team Secret, Team Liquid и Vega Squdron.

В это время Team NP сыграет на турнире ZOTAC Cup Masters, который состоится с 30 мая по 3 июня в Тайване.