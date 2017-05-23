Аксел «Pablo» Кальман присоединился к составу Alliance

Alliance анонсировала нового игрока состава по Dota 2. К команде присоединился Аксел «Pablo» Кальман. Он будет играть на позиции саппорта. Ранее киберспорстмен выступал в Horde вместе с Йоакимом «Akke» Актераллом.

«Он молодой, голодный до побед игрок, с которым мы играли за пределами соревновательных матчей. А также он знаком нам по тренировкам, когда играл в Horde», — обосновал свое решение Джонатан «Loda» Берг.

Первая официальная игра с новым членом команды состоится в рамках Loot.Bet Invitational.

21 мая Джерри «EGM» Лундквиста исключили из состава Alliance. Команда не смогла пройти групповой этап SL I-League Invitational и покинула чемпионат на 5-6-й строчке турнирной таблицы.