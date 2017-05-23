Team Empire и Effect поменялись игроками

Игрока в Dota 2 Рината «KingR» Абдуллина из Team Empire обменяли на Владимира «RodjER» Никогосяна. Переход киберспортсменов подтвердили обе стороны.

«На данном этапе развития нашей команды перемены были необходимы, — заявил спортивный директор Team Empire Александр «StrangeR» Соломонов. — Мы ни в коем случае не списываем неудачные результаты на кого-то одного. Игроки понимают свои ошибки и готовы их исправлять. За время после кика состава из профайла игроки сделали важные выводы, которые помогут нам в дальнейшем».

По словам Соломонова, обмен совершили из-за того, что оба киберспортсмена находились под действующими контрактами в своих командах.

Вместе с анонсом Абдуллина организация Effect опубликовала полный состав. За команду будут также выступать Игорь «Maden» Моденов, Андрей «Afoninje» Афонин, Арсений «ArsZeeqq» Усов и Алексей «Nongrata» Васильев.

Закрытие трансферного окна в Dota 2 состоится 24 мая. Команды, которые не успеют зарегистрировать составы, могут лишиться приглашений на The International 7 и будут вынуждены проходить открытые квалификации.