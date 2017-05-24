Comanche укомплектовала состав по Dota 2

Халед «sQreen» Эль-Хаббаш и Евгений «XaKoH» Кочетов стали игроками организации Comanche по Dota 2. Об этом сообщается на сайте регистрации команд. Также коллектив пополнили Вячеслав «Øxn» Брыков, Глеб «hNNN» Шилов и Владислав «GGwpLanaya» Маликов. Таким образом, Comanche укомплектовала состав на предстоящий игровой сезон.

sQreen наиболее известен выступлениями за такие команды, как Moscow Five, Vega Squadron и Elements Pro Gaming. Из достижений игрока можно отметить победу на FirstGameTV Dota 2 Cup и второе место на ProDota National Cup. XaKoH в свою очередь является игроком Comanche с августа 2016 года.

Состав Comanche по Dota 2:

— Вячеслав «Øxn» Брыков

— Глеб «hNNN» Шилов

— Владислав «GGwpLanaya» Маликов

— Халед «sQreen» Эль-Хаббаш

— Евгений «XaKoH» Кочетов.