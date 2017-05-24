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В Counter-Strike: Global Offensive вышли новый патч и операция

24 мая 2017, среда. 10:36. Киберспорт

Компания Valve выпустила новый патч и операцию для Counter-Strike: Global Offensive. Изменения коснулись серверов, баланса, звуков и карт.

«Операция Гидра»

– Operation Hydra Events – уникальные игровые режимы, доступные в течение недели:

– War Games: набор элементов классического игрового процесса, включая специальную тяжёлую броню, снайперский режим с низкой гравитацией, командные бои на смерть и многое другое.

– Wingman: соревновательный матч 2 на 2 на картах с одиночными бомбами на 16 раундов. В игре используется специальная группа умений Wingman.

– Weapons Expert: как только вы покупаете оружие, вы не можете приобрести его снова до конца матча. Режим рассчитан на игру 5 на 5 в формате best-of-30 со специальной группой умений Weapons Expert.

– Четыре новые и три карты, созданные сообществом, представленные на еженедельных мероприятиях Hydra и доступные в матчмейкинге для казуальной и соревновательной игры.

– Добавленные карты: Austria, Shipped, Lite, Thrill, Agency, Insertion, Black Gold.

Операция Hydra All Access Pass за 365 рублей включает в себя:

– Кампанию Guardian Mission с 30 заданиями, которые можно выполнить (и переиграть) в своем собственном темпе.

– Доступ к боевым патронам для операций и новому кейсу «Операция Гидра».

– Монета Operation Hydra Challenge может быть модернизирована до бриллиантового уровня.

– Операция Hydra Journal отслеживает вашу статистику и предоставляет список из друзей лидеров.

Звук

– Повышена точность воспроизведения звуков оружия для 3-го лица при включенном HRTF.

– Внесены незначительные изменения.

Игра

– Уменьшен урон оружия UMP45 на дальней дистанции, чтобы привести оружие в соответствие с классом SMG (rangemodifier уменьшен с .85 до .75).

– Игроки больше не возрождаются при обновлении бонусного оружия в режиме Deathmatch.

– Добавлена поддержка карт заложников в Demolition (для локальных/общедоступных серверов).

– Улучшено обнаружение радаров при включении параметре «mp_teammates_are_enemies».

– Зевс сделан в пистолетной кобуре для игроков с Зевсом и без пистолета.

– Исправлены пули, не проникающие в «товарищей по команде», когда опция «mp_teammates_are_enemies» включена. (Спасибо, ALH–R!)

Серверы

– Изменён параметр «sv_disable_motd»: значение по умолчанию изменено на 1.

– Изменены настройки выдачи брони «mp_free_armor»: 0 = нет, 1 = броня, 2 = броня + шлем.

Карты

– Обновлены макеты следующих карт для режимов War Games и Wingman: Safehouse, StMarc, Lake и Bank.

Карта Canals

– Место для появления CT передвинуто вперёд.

– Добавлена скамейка на точке A для облегчения доступа террористам.

– Исправлены щёточные клипсы, пробивающиеся через верхний пролёт туннельной лестницы.

– Исправлен баг с фонарными столбами, где игрок мог застрять.

– Скорректированы расстояния затухания на некоторых опорах.

– Исправлен видимый «nodraw» из арки.

Карта Rialto

– Добавлена новая карта для режима «Guardian» и «2vs2».

Карта Dizzy

– Добавлена новая карта для режима Flying Scoutsman.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Counter-Strike: Global Offensive
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