Team Liquid вернётся к старому составу по LoL

Киберспортивная организация Team Liquid объявила о решении выступить на NA LCS 2017 в старом составе — Грейсон «goldenglue» Гилмер вернулся в основной состав, а Чхэ «Piglet» Гван Цзинь вновь сыграет на керри. Менеджер Liquid сообщил, что такое решение продиктовано новой метой и это позволит goldenglue показать высочайший уровень игры.

В предыдущем сезоне коллектив выступал с Ильяном «Doublelift» Пэном. В итоге команда заняла девятое место по результатам сезона, но сохранила позицию в лиге благодаря выступлению на Promotion Tournament.

Состав Team Liquid по LoL:

— Грейсон «goldenglue» Гилмер

— Чхэ «Piglet» Гван Цзинь

— Мэтью «Matt» Эленто

— Ким «Reignover» Юй Джин

— Самсон «Lourlo» Джексон.