Исинбаева: возможно, когда-нибудь киберспорт станет олимпийским видом

Елена Исинбаева, двукратная олимпийская чемпионка и член Международного олимпийского комитета, отметила положительные стороны киберспорта и предположила, что он может стать олимпийской дисциплиной.

«Конечно, в настоящее время зачастую выбор наших молодых людей и подростков падает в пользу киберспорта. Хорошо это или плохо? В киберспортивных дисциплинах присутствует спортивный азарт, соревновательный дух и борьба, что является основой для традиционного спорта. Возможно, когда-нибудь киберспорт станет олимпийским видом. Но чтобы сохранить традиционный спорт, всё-таки необходимо создавать спортивную, доступную и бесплатную инфраструктуру для детей и активно заниматься развитием детского спорта. Тренируйтесь и выигрывайте!» — написала спортсменка на свой странице в «Инстаграме».

23 мая на заседании совета при президенте России по развитию физической культуры и спорта Исинбаева заявила, что традиционные виды спорта страдают от увлечения детей киберспортом и современными цифровыми технологиями. Для решения этой проблемы в стране необходимо развивать спортивную инфраструктуру во дворах.