Компания Valve продлила трансферное окно в Dota 2 на два дня. Составы необходимо закрепить до 2:00 по московскому времени 27 мая. Причины этого решения не сообщаются.

Несколько команд не успели заявить свои составы в оговорённый срок. Среди них Thunderbirds и White Fries Gaming и другие коллективы. В прошлом сезоне Valve делала поблажки для таких команд и регистрировала их после закрытия окна.

Период трансферов в Dota 2 стартовал 3 мая. До 16 мая коллективы могли удалять игроков из своих внутриигровых составов, а до 24-го — добавлять новых. Если команда не планировала делать изменений в пятёрке, то менеджер мог закрепить её во время первого периода.