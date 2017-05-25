EPG распустила состав по CS:GO

Руководство команды Elements Pro Gaming приняло решение расстаться с четырьмя игроками коллектива по Counter-Strike: Global Offensive — Савелием «jmqa» Брагиным, Алексеем «ub1que» Поливановым, Никитой «waterfaLLZ» Матвеевым и Кириллом «Boombl4» Михайловым. Об этом менеджмент организации сообщил в социальной сети. Причиной стали неудовлетворительные результаты игроков.

Организация планирует собрать новый состав, главой которого станет Дмитрий «hooch» Богданов.

Из достижений коллектива можно отметить 2-е место на Hellcase Cup #1 и 3-е место на Betcsgo #1. На закрытых квалификациях CIS Minor Championship команда заняла 13-15-е место, вылетев после групповой стадии.

Состав EPG по CS:GO:

— Дмитрий «hooch» Богданов.