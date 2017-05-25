Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Вито «kNg» Джузеппе стал игроком Immortals по CS:GO

25 мая 2017, четверг. 11:04. Киберспорт

Бразильский профессиональный игрок в Counter-Strike: Global Offensive Вито «kNg» Джузеппе будет выступать за команду Immortals. Таким образом организация заменит Линкольна «fnx» Лау, который ушёл на скамейку запасных. Об этом сообщает портал HLTV.org. Игрок будет находиться на испытательном сроке в коллективе.

kNg наиболее известен в качестве игрока g3nerationX, в составе которой одержал победу на World Cyber Arena 2016 и занял 5-6-е место на LAN-финале. Последней командой для Вито стала Red Reserve, с которой ему удалось одержать победу на Headshot Cup #1 и Legend Series #1 Finals.

Состав Immortals по CS:GO:

— Лукас «Steel» Лопес

— Лукас «LUCAS1» Телес

— Энрике «HEN1» Телес

— Рикардо «boltz» Прасс

— Вито «kNg» Джузеппе.

Источник: HLTV.org Сообщить об ошибке
Теги
Counter-Strike: Global Offensive
Новости. Киберспорт
25 мая 2017, четверг
11:04 Вито «kNg» Джузеппе стал игроком Immortals по CS:GO
10:37 EPG распустила состав по CS:GO
10:34 Valve продлила трансферное окно в Dota 2
24 мая 2017, среда
20:31 Исинбаева: возможно, когда-нибудь киберспорт станет олимпийским видом
20:26 Newbee получила прямое приглашение на ZOTAC Cup Masters
20:14 Основатель NiP Эмиль «HeatoN» Кристенсен опубликует автобиографию
18:02 Стартовало открытое бета-тестирование игры «Гвинт: Ведьмак»
17:55 Team Liquid вернётся к старому составу по LoL
15:31 Кристиан «FejtZ» Алсаар и Владимир «VofkiN» Шмаков стали игроками UYA по CS:GO
13:34 Thunderbirds получила приглашение на турнир Galaxy Battles по Dota 2
13:18 G2 проведёт первую неделю турнира LCS Summer Split по LoL с двумя заменами
11:52 jasonR и hazed останутся в составе OpTic Gaming по CS:GO
11:26 Gambit Esports подписала игроков Thug Life по Dota 2
11:22 Чу «shadow» Цзэюй сыграет в новой команде Eclipse
10:53 Чу «shadow» Цзэюй: ACE не наказывала меня пожизненным баном
10:36 В Counter-Strike: Global Offensive вышли новый патч и операция
10:27 CompLexity Gaming отказалась от участия в ZOTAC Cup Masters в пользу DreamLeague
10:12 Comanche укомплектовала состав по Dota 2
10:05 Team Freedom подписала команду Явара «Yawar» Хассана
23 мая 2017, вторник
22:38 Исинбаева: существует огромная проблема по захвату спортсменов киберспортом
21:35 Team Empire и Effect поменялись игроками
21:15 Аксел «Pablo» Кальман присоединился к составу Alliance
21:01 Riot Games анонсировала турнир Rift Rivals
20:35 Бьорн «valde» Вангсе покинул Heroic
19:57 EHOME и EHOME.KEEN исключены из ACE за подписание бывших игроков Wings
19:32 Team NP забанили на DremLeague на один год за отказ от участия в турнире
18:12 Холдинг Алишера Усманова запустил стриминговый сервис Looch.tv
17:59 Йоаким «Akke» Актералл представил состав своей новой команды
17:29 На первом турнире по Hearthstone в вольном формате разыграют $ 25 000
16:23 В Battlefield 1 появятся женские батальоны смерти
15:43 Явар «Yawar» Хассан не смог получить визу для поездки на ZOTAC Cup Masters
15:09 Red Dead Redemption 2 перенесли на весну 2018 года
13:52 Виктор Гусев прокомментирует гранд-финал Кубка России по FIFA
13:51 Антон Черепенников: итоговые инвестиции в арену составили больше $10 миллионов
12:39 Ninjas in Pyjamas выкупила место в европейской лиге LCS у Fnatic Academy
12:32 Джимми «DeMoN» Хо и Ферас «Feero» Хруб зарегистрировались в составе CompLexity
09:21 Чжан «y`» Липин и Чжан «Faith_bian» Жуйда присоединились к EHOME
22 мая 2017, понедельник
23:41 Blizzard запустит лигу Overwatch Contenders в Европе и Америке
22:54 ФК «Анжи» представила второй состав по Dota 2
22:17 iG Vitality получила инвайт на the Galaxy Battles
22:09 ESEA отказалась выплачивать деньги участнику партнёрской программы
19:37 Китайские СМИ: Riot Games проведёт новый международный турнир
14:26 Newbee получила приглашение на the Galaxy Battles
12:46 Space Soldiers и Heroic выступят на ESL One: Cologne 2017
11:04 SKT T1 стала чемпионом Mid-Season Invitational 2017
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
© championat.com, 2000–2017