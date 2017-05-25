Вито «kNg» Джузеппе стал игроком Immortals по CS:GO

Бразильский профессиональный игрок в Counter-Strike: Global Offensive Вито «kNg» Джузеппе будет выступать за команду Immortals. Таким образом организация заменит Линкольна «fnx» Лау, который ушёл на скамейку запасных. Об этом сообщает портал HLTV.org. Игрок будет находиться на испытательном сроке в коллективе.

kNg наиболее известен в качестве игрока g3nerationX, в составе которой одержал победу на World Cyber Arena 2016 и занял 5-6-е место на LAN-финале. Последней командой для Вито стала Red Reserve, с которой ему удалось одержать победу на Headshot Cup #1 и Legend Series #1 Finals.

Состав Immortals по CS:GO:

— Лукас «Steel» Лопес

— Лукас «LUCAS1» Телес

— Энрике «HEN1» Телес

— Рикардо «boltz» Прасс

— Вито «kNg» Джузеппе.