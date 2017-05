Тимофей Мозгов посетит гранд-финал по World of Tanks в роли специального гостя

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Тимофей Мозгов посетит гранд-финал по World of Tanks в качестве специального гостя. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Чемпионата».

Будет ли он участвовать в церемонии награждения или других активностях турнира, не уточняется.

По итогам квалификации соревнований с первого места из своих групп вышли китайцы из EL Gaming, две команды из СНГ (TORNADO ENERGY и Not So Serious), а также европейцы DiNG. В качестве «несеяных» в 1/8 финала будут выступать участники, занявшие вторые места в своих группах. Среди них американцы Elevate, две команды из Европы (Oops — The Tough Giraffes и Kazna Kru), а также двукратные чемпионы мира — Natus Vincere из СНГ.

Матчи плей-офф чемпионата по WoT пройдут 27 и 28 мая на арене «ВТБ ледовый дворец».