Состав Tricked по CS:GO покинет организацию

Коллектив Tricked по Counter-Strike: Global Offensive покинет ряды организации. Об этом сообщает портал HLTV.org. Как сообщается в заявлении менеджмента, стороны не смогли согласовать условия контракта.

«В последние пару месяцев мы много общались с нашими игроками по CS:GO, и это ни к чему не привело. В свою очередь они получили множество предложений после выступления на DreamHack Tours», — прокомментировал изменения генеральный директор Tricked Мортен «phy» Йенсен.

Из последних достижений коллектива можно отметить 3-4-е места на Copenhagen Games 2017 и 5-6 места на DreamHack Tours 2017.

Состав Tricked по CS:GO:

— Николай «HUNDEN» Питерсен

— Патрик «es3tag» Хансен

— Йоханнес «b0RUP» Borup

— Асгер «Acilion» Ларсен

— Майкл «friis» Йоргенсен.