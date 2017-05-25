Virtus.pro попала в одну группу с EG и IG на Epicenter

Организаторы турнира Epicenter: Moscow по Dota 2 представили распределение команд-участниц по группам.
В первую пятёрку попали OG, Team Liquid, Team Secret, Natus Vincere и LGD.Forever Young. В группе B сыграют Virtus.pro, Evil Geniuses, Invictus Gaming, Thunderbirds и Clutch Gamers.
Групповая стадия турнира стартует 4 июня и пройдёт в формате Robin Round. По её результатам лучший коллектив попадёт в полуфинал соревнований, а обладатели вторых и третьих мест — в четвертьфинал.
Основной этап Epicenter: Moscow состоится с 9 по 11 июня. Соревнования примет «ВТБ Ледовый дворец». Призовой фонд соревнований составит $ 500 тыс.