Тина Канделаки: я сама большой фанат киберспорта, сама играла

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки объяснила, почему телеканал интересуется киберспортом.

«Киберспорту в стране быть. Он требует инновационного освещения, чтобы людям, которые не участвуют в нём, было интересно это смотреть. Но в то же время телевидению интересно всё, что является трендом для большинства. Я сама большой фанат киберспорта, сама играла. Мы решили начать его развивать, но пока не определились с форматом, продолжаем работать и на этом не остановимся», — сказала Канделаки во время мастер-класса в Казанском университете.

В 2016 и 2017 годах «Матч ТВ» показывала соревнования серии Epicenter, а также The Boston Major и The Kiev Major.